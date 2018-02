Season of the Devil

Alla fine degli anni '70, un gruppo di militari opprime un remoto villaggio nella giungla delle Filippine. Gli uomini in uniforme armati di mitragliatrici sono responsabili della diffusione di un terrore di natura sia fisica che psicologica. Creano un'atmosfera in cui i vicini diventano nemici e cercano di sradicare la fede dei paesani nelle leggende e negli spiriti. La giovane e impavida Lorena apre una clinica per i poveri, ma scompare poco dopo. Suo marito, il poeta, attivista e insegnante Hugo Haniway, vuole scoprire la verità sulla sorte di sua moglie. Quando arriva, si trova di fronte a una comunità distrutta dal dispotismo e dalla violenza...



In Concorso alla 68° Berlinale.