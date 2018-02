Reset - Storia di una creazione

Il coreografo e ballerino di fama mondiale Benjamin Millepied, noto nel mondo cinematografico per aver curato le coreografie de Il cigno nero di Darren Aronofsky, non appena nominato direttore del Balletto dell’Opera di Parigi tenta di rinnovare questa antichissima istituzione e prepara “Clear, loud, bright, forward”, coreografia di trentatré minuti con sedici ballerini. Il film racconta la genesi dello spettacolo e la vita della compagnia di balletto nella prestigiosa istituzione francese, colta nel momento in cui il look, le idee e lo stile del giovane neo-direttore ne rivoluzionano scelte, codici, stile... e persino le assi del palcoscenico.