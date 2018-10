Renzo Piano: l'architetto della luce

Quando cresci con l’idea che costruire e? un’arte, ogni volta ti sembra di assistere a un miracolo. Cosi? e? per Renzo Piano, architetto italiano tra i più celebri al mondo, autore del Centre Pompidou di Parigi, dell’Auditorium Parco della Musica a Roma e degli edifici del New York Times. A raccontare questo genio dell’architettura e? un genio del cinema, Carlos Saura, che segue Piano nella progettazione del Centro Boti?n a Santander, in Spagna. Il racconto in presa diretta delle fasi della costruzione del Centro diventa presto riflessione sul processo creativo. Per capire che l’arte, sia essa cinema o architettura, non e? un atto prevedibile. Spesso e? un po’ come guardare al buio: prima di capire ciò che accadrà, bisogna dare il tempo agli occhi di adattarsi.