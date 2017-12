Puerto Escondido 

A causa di un commissario deviato che vuole ucciderlo, un impiegato di banca fugge in Messico; qui incontra due italiani e, con loro, conosce una nuova vita piú libera, spregiudicata e poetica, finché il commissario non lo rintraccia. Un film dedicato a tutti quelli che pensano di essere felici. Talvolta per ritrovare se stessi e il piacere di vivere bisogna mollare tutto e andare in un puerto sicuro, meglio se escondido....