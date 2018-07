L'uomo del giorno dopo

Il mondo del 2013 non è un bello spettacolo, devastato da una guerra nucleare, è abitato da piccole comunità isolate, impaurite, minacciate da continui pericoli. Fra questi, gli Holnists, robusti guerrieri guidati dallo sgradevole generale Bethlehem (Will Patton). I suoi soprusi sembrano destinati a consolidarsi, quando sulla scena compare un rappresentante del governo. In realtà si tratta di un semplice postino (Kevin Costner), ma il suo vagabondare fra i villaggi un tempo isolati, riesce a rinnovare i rapporti fra le persone, dando loro il coraggio di ribellarsi e ritornare a decidere delle proprie vite.