di Gian Luca Pisacane

Eterno spirito libero, incarnazione di un mondo fatto di sabbia e deserto, lontano dal caos delle megalopoli, insi presenta con l’immancabile cappello da cowboy, come se fosse ancora in Pat Garrett e Billy the Kid di Sam Peckinpah, ancorato a un universo virile fatto di eroi e leggende.Ma qui il mito si è spento, resta la dura realtà, i decenni che scorrono inesorabili con il loro carico di solitudine. “Sono stato innamorato una volta”, spiega seduto al tavolo del bar, un’evoluzione del saloon dei tempi d’oro. Ma adesso non c’è nessuno al suo fianco, solo una senilità da cui non può fuggire. È bloccato in un momento della vita da cui vorrebbe liberarsi, e tutto sembra fermo attorno a lui, solo il sole sorge e tramonta.Segue la sua routine quasi in silenzio, affronta con coraggio il quotidiano senza chiedere aiuto a nessuno, e non si scompone davanti alle disgrazie che lo circondano. Porta i suoi pesi sulla schiena, come la tartaruga che il signor Howard (amico di Lucky) cerca per tutta la vicenda. Quella piccola testuggine è il simbolo di un’amicizia fugace, di un fratello che da un giorno all’altro ti abbandona.è un tributo, un saluto affettuoso, a cui partecipano i compagni di sempre, da David Lynch a Tom Skerrit. Fuoco cammina con me Inland Empire , senza dimenticare l’incubo nello spazio ditargato Ridley Scott e la politica distopica di John Carpenter in 1997: Fuga da New York . È come se tutti i ruoli di Harry Dean Stanton si completassero conMa anche prima di salutare il suo pubblico per sempre, Stanton invita a sorridere al destino, a non perdere l’ottimismo, specialmente quando si arriva al capolinea.Lui lo fa affogando i rimpianti in un bicchiere, con quello sguardo trasognato che ha catturato anche Francis Ford Coppola (ne Il padrino – Parte 2 ) e Arthur Penn, affiancando Marlon Brando e Jack Nicholson in. Stanton è lucky (fortunato) come l’anziano a cui presta il volto: il cinema lo ha plasmato, gli è entrato nel sangue, e lo ha reso immortale.