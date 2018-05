Le Meraviglie del Mare, diretto da Jean-Michel Cousteau e raccontato da Arnold Schwarzenegger, è un’esperienza straordinaria, un omaggio al mare che vuole portare l’attenzione del grande pubblico sull'urgenza di salvaguardarlo. Grazie alle nuove tecniche di ripresa 3D, milioni di spettatori potranno immergersi in un incredibile mondo subacqueo senza bagnarsi! Il regista Jean-Michel Cousteau s’imbarca con i figli Celine e Fabien e la sua troupe, in un viaggio dalle isole Fiji alle Bahamas, per esplorare oceani sconosciuti e scoprire di più su ciò che li minaccia.