Kamikazen - Ultima notte a Milano

Sei comici dilettanti e disperati vengono chiamati dal loro agente per una serata: ridotto sul lastrico, il manager Corallo inventa una storia che convince i comici a pagare per recitare. Racconta loro che tra il pubblico del Bounty Club - squallido night club dove avrà luogo lo spettacolo - sarà presente un responsabile di Drive in, celebre trasmissione televisiva di cabaret, in cerca di nuovi talenti da portare sul piccolo schermo. I sei, che dovranno pagare al manager 100 000 lire a testa per recitare, avranno 24 ore per preparare i numeri, sperando di sfondare e dare finalmente una svolta alle loro vite.