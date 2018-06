Equilibrium – The Film Concert racconta la nascita dell'ultima opera sinfonica di Giovanni Allevi. Dall’ispirazione iniziale, fino all’incontro con le emozioni del pubblico, il film segue la premie?re dell’opera tenutasi al Teatro dal Verme di Milano; una performance live che viene arricchita con riprese in esterna del compositore, momenti catturati per le vie della citta? e interviste agli altri ospiti del concerto. Protagonisti del film, insieme a Giovanni Allevi, sono infatti gli artisti internazionali Jeffrey Biegel e Jeffrey Reed, già interpreti del suo Concerto n°1 per pianoforte e orchestra durante la prima mondiale negli Stati Uniti, qui accompagnati dai professori dell’Orchestra Sinfonica Italiana.