Erin Bell è una detective della polizia di Los Angeles travolta in un’odissea "morale ed esistenziale". Quando era più giovane, infatti, era riuscita ad infiltrarsi in un gang operativa nel deserto della California: un’operazione in incognito che però ha provocato risultati tragici. Nel film la ritroviamo anni dopo quegli eventi, nel momento in cui il leader di quella stessa banda riemerge: a quel punto la protagonista dovrà riprendere i contatti con i criminali e ritrovare le forze per affrontare i demoni del suo passato. Gli stessi che hanno distrutto la sua vita.