In un'anonima cittadina di periferia viene mandato un giovane prete, don Beppe, dal passato "sui generis" ma pieno di entusiasmo per la nuova missione. Sembra però che con il suo arrivo la comunità viva una sorta di sconvolgimento: insieme a lui in città compare un “giustiziere” vestito di rosso, pronto a difendere i suoi parrocchiani. Chi si cela dietro la maschera di questo "Cruxman", il supereroe dalla tuta rossa?