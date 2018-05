Ispirato a un corto diventato subito virale, Cargo racconta la storia di un uomo e della figlia neonata, che sono bloccati nell'entroterra australiano nel bel mezzo di un'apocalisse di zombie. Quando anche lui soccombe al contagio, avrà i minuti contati per mettere in salvo sua figlia, prima di trasformarsi definitivamente in uno zombie.