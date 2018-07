Breaking In

Gabrielle Union interpreta il ruolo di una donna che non si fermerà davanti a nulla pur di riuscire a salvare i suoi due figli tenuti in ostaggio in una casa progettata con sistemi di sicurezza impenetrabili. Nessuna trappola, nessun trucco e soprattutto nessun uomo al suo interno potrà riuscire a fermare una madre determinata a fare irruzione nella blindatissima casa.