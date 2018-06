Big Fish & Begonia

Chun ha le sembianze di una giovane ma appartiene ad un mondo parallelo a quello umano, al di sotto del mare, dove il mare è cielo e dove ogni cosa è amministrata da rigide regole cosmiche. Gli abitanti di questo mondo sono gli “Altri”, non dèi ma neppure uomini; dotati di poteri speciali, controllano molti dei fenomeni del mondo umano del quale conoscono la bellezza ma anche la pericolosità. Quando i giovani di questa comunità speciale raggiungono la soglia dei sedici anni, trasformati in delfini rossi, salgono verso la superficie per conoscere meglio il mondo umano e così meglio amministrarlo. Dovranno però rispettare una legge suprema: non entrare in contatto con gli uomini. Chun ha finalmente compiuto sedici anni e durante il suo viaggio esplorativo, incontra un giovane pescatore, disposto a morire per salvarle la vita. Le loro anime finiranno per legarsi indissolubilmente e Chun sfiderà il suo mondo e le sue regole per tentare di riportare in vita il giovane. Ma gli esseri umani e gli Altri non possono stare insieme. Le conseguenze sarebbero catastrofiche e senza possibilità di ritorno.