Belle & Sebastien - Amici per sempre

Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. Durante il pranzo di nozze tra tra Pierre, suo padre, e Angelina,Sebastien scopre le intenzioni dei neo sposi di trasferirsi presto in Canada. Il ragazzo è amareggiato, non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo. La situazione si complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via, ma Sebastien è testardo e farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe.