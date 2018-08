Dolores Dreier vive una normale vita da studentessa finché la sua migliore amica non viene brutalmente assassinata. Due anni dopo, Dolores è al centro di un caso mediatico nazionale, e tutti hanno un’opinione sulla sua innocenza o colpevolezza. Mentre si prepara per il processo, rimanendo reclusa in casa, la famiglia Dreier si muove in team per difendere la figlia. Ma i segreti e i sospetti non tardano a venire a galla. Con le prove tutte contro di lei, Dolores dovrà affrontare i suoi stessi dubbi su cosa sia avvenuto realmente quel giorno.