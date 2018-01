Vi presento Christopher Robin - Trailer ufficiale

L’intima storia dello scrittore inglese A.A. Milne e di suo figlio Christopher Robin, i cui giocattoli hanno stimolato la fantasia e l'estro creativo del padre che per lui e poi per milioni di bambini ha dato vita all'animato e incantato mondo dell'orsetto Winnie the Pooh. La necessità di ripresa dopo il primo conflitto mondiale spinse molti lettori ad appassionarsi alle vicende incantevoli e piene di speranza racchiuse nei fantasiosi racconti di Milne, e il successo mondiale travolse l'intera famiglia di Christopher, tra cui la madre Daphne e la sua tata Olive, mettendo in discussione gli equilibri del piccolo e dei suoi cari.