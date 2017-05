This Beautiful Fantastic - Trailer italiano

This Beautiful Fantastic, di Simon Aboud

Favola moderna che racconta la tenera amicizia tra Bella Brown, ragazza eccentrica, un pò fuori dall'ordinario che sogna di scrivere libri per bambini e il suo vicino di casa, Alfie Stephenson, un ricco anziano, burbero e solo. Sullo sfondo un giardino abbandonato che rifiorisce in meno di un mese, nel cuore di una Londra poetica e nascosta nella quale si instaurano relazioni profonde, tra improbabili incontri dai toccanti risvolti.



