The Ring 3, di F. Javier Gutiérrez

Samara è tornata. E questa volta non vi basterà evitare di possedere un videoregistratore per salvarvi. In The Ring 3 la ragazzina del pozzo passa al mondo digitale. Aumentando le sue vittime.



