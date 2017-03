The Most Beautiful Day - Il giorno più bello - Trailer italiano

The Most Beautiful Day - Il trailer italiano

L'ambizioso e bizzarro pianista Andi e lo spensierato scansafatiche Benno hanno una sola cosa in comune: a entrambi è stata diagnosticata una malattia terminale. Con la morte giusto dietro l'angolo, Benno convince Andi a scappare dalla clinica e a intraprendere un viaggio in macchina alla ricerca dell'ultimo e più bel giorno delle loro vite. Dopo aver racimolato con destrezza il denaro necessario si mettono in viaggio in prima classe verso l'Africa! Per l'ipocondriaco Andi l'inizio del viaggio si rivela un vero e proprio incubo, mentre Benno persegue segretamente un piano nascosto per confrontarsi finalmente con la sua vita passata. La loro avventura li porterà a vivere situazioni tragicomiche fra gag divertenti e momenti seri e a compiere il loro iniziale proposito...