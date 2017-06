Teen Star Academy - Trailer italiano

Teen Star Academy, il trailer italiano

Diventare una “Stella” è spesso il sogno di molti ragazzi. Presso la Teen Star Academy si svolgono le audizioni per i nuovi corsi della scuola da dove usciranno provetti artisti e future Star della Musica, Danza, Canto e Moda. Varie storie di amicizia e sentimento si intrecceranno anche fuori della Scuola in una spiaggia dove è stato allestito uno spazio per libere esibizioni artistiche. Quel luogo però è anche frequentato da un gruppo di “bulli” che diventano ben presto antagonisti, per lo più artistici, degli allievi dell’accademia. Alla fine, il corso si conclude con un saggio a cui parteciperanno tutti gli studenti. Gli insegnati saluteranno gli allievi della “Teen Star Academy” di quel corso pronti per le nuove selezioni.