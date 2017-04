Planetarium - Trailer italiano

Planetarium, di Rebecca Zlotowski

Natalie Portman e Lily-Rose Depp sorelle in viaggio nella Parigi degli anni Trenta in quello che è un film oscuro, bizzarro e ipnotico: Planetarium, dramma a sfondo fantasy diretto da Rebecca Zlotowski e presentato precedentemente al Festival di Venezia.



Un film dominato dalle atmosfere di una città affascinante e folle, retto sulle spalle di una coppia di attrici perfette per raccogliere l'eredità delle dive dell'epoca.



Vai alla scheda di Planetarium per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo!