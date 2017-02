Mamma o papà? - Trailer ufficiale

Mamma o papà?, il trailer ufficiale

L'amore, si sa, può finire. E quando la coppia scoppia, spesso lui e lei si fanno la guerra. Soprattutto per decidere chi avrà la custodia dei figli. Stavolta è diverso, però: nessuno dei due li vuole. Stavolta mamma vuole mollarli a papà e viceversa. A ogni costo. Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono i protagonisti della nuova commedia di Riccardo Milani, una ex coppia alle prese con tre figli e una separazione politicamente scorretta che vi farà pensare: di mamma e papà ce ne sono due soltanto... per fortuna!