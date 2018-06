Malati di sesso, trailer ufficiale

Giacomo, seduttore incallito, lavora come autore comico per la tv. Giovanna, un’active coach di successo, è bella, desiderata e affermata, ed usa il sesso come affermazione di sé. Dietro l’irrefrenabile compulsione sessuale di entrambi si cela però un disperato bisogno d’amore. Giacomo e Giovanna si incontrano per un caso fortuito e per un po' parlano la "stessa lingua", condividono le stesse "passioni", fino a che le loro vicende sentimental-rocambolesche prendono strade impreviste...