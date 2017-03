Loving - Trailer italiano

Loving, di Jeff Nichols

L'amore tra un uomo bianco e una donna nera è al centro dell'ottimo Loving, film di Jeff Nichols presentato in Concorso all'ultimo Festival di Cannes. Una storia vera, l'amore tra Richard e Mildred Loving, coppia mista costituitasi in matrimonio nel giugno del 1958. E allora arrestati, condannati a un anno di detenzione, imprigionati e poi esiliati dallo stato della Virginia per aver osato sposarsi nonostante di due razze diverse. I protagonisti sono Joel Edgerton e Ruth Negga.



Da non perdere.



