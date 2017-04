L'accabadora - Trailer ufficiale

L'accabadora, il trailer del nuovo film di Enrico Pau

Annetta arriva a Cagliari nei primi anni della guerra alla ricerca della nipote Tecla. È solitaria e misteriosa come chi nasconde un segreto. Infatti al paese natale viveva isolata perché era l'”accabadora”, colei che da la “buona morte” ai malati in agonia. Ma il rapporto con Tecla, rimasta orfana per sua mano, cambia la sua vita e la porta in città. Aprendola alla modernità, all’amicizia e all’amore, finalmente libera da un destino che pareva ineluttabile.