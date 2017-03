La cura dal benessere - Trailer italiano

La cura dal benessere, di Gore Verbinski

Un ambizioso giovane è stato mandato ad incontrare il CEO della sua azienda in un idilliaco ma altrettanto misterioso ""centro benessere"" situato in una località remota sulle alpi Svizzere. Capirà molto presto che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano e rimarrà intrappolato nel centro. La sua stessa salute mentale sarà messa a dura prova quando scoprirà di essere affetto dallo stesso malanno che ha colpito gli altri ospiti.



Cercacinema: vai alla scheda de La cura dal benessere per trovare la sala più vicina e l'orario del tuo spettacolo