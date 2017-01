Funne - le ragazze che sognavano il mare - Trailer ufficiale

Funne - Il trailer ufficiale

Questa storia è nata in una mattina d'estate a Daone, tra le montagne del Trentino, e narra le vicende delle Funne (che in dialetto significa donne), del loro viaggio e del loro sogno di riuscire a festeggiare il ventennale del loro circolo pensionati con una gita molto speciale: andare per la prima volta al mare tutte insieme, perché molte di loro il mare non lo hanno mai visto. Una favola vera, capace di farci ricordare che i sogni non hanno età e che non è mai, mai troppo tardi.