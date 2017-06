Free to Run, trailer italiano

Da New York a Sidney, la corsa è una pratica condivisa da milioni di persone nel mondo. Tale attività sportiva però non è sempre stata così semplice: nel corso dei decenni, la progressiva affermazione della corsa è costellata di episodi che si intrecciano con i più significativi momenti di passaggio della società, come le lotte per l'emancipazione femminile. Le donne hanno dovuto lottare persino per ottenere il semplice diritto di correre.