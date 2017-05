Frank & Lola - Trailer ufficiale sottotitolato

Frank & Lola, di Matthew Ross

Frank è uno chef di Las Vegas che si innamora di Lola una misteriosa giovane appena arrivata in città. Tradimento, e poi perdono si susseguono all'interno della loro relazione. Ma il punto di non ritorno è già oltrepassato. Consumato dall'ossessione, Frank si ritrova presto a Parigi, in cerca di vendetta nei confronti di un uomo legato al passato di Lola.



Il film è attualmente disponibile in DVD con Universal Pictures Home Entertainment.