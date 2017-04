Famiglia all'improvviso - Trailer italiano

Famiglia all'improvviso: Istruzioni non incluse, di Hugo Gélin

Scoprirsi improvvisamente genitori di un figlio piccolo e doverlo crescere da soli, crescendo insieme a lui, è un grande classico della commedia cinematografica. Un canovaccio che torna al centro di Famiglia all'improvviso: Istruzioni non incluse di Hugo Gélin, remake del film messicano Instructions Not Included.



Protagonista di questo successo ai botteghini in patria è Omar Sy, noto per Quasi amici che qui vediamo nel ruolo di Samuel, uno scapestrato playboy francese che si ritrova a crescere da solo una figlia a Londra, dove accetta un lavoro come stuntman.



