Elle - Trailer italiano

Elle, di Paul Verhoeven

Arriva sugli schermi italiani il nuovo grande film di Paul Verhoeven, interpretato da Isabelle Huppert.



L'attrice interpreta Michèle, una di quelle donne che niente sembra poter turbare. A capo di una grande società di videogiochi, gestisce gli affari come le sue relazioni sentimentali: con il pugno di ferro. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando viene aggredita in casa da un misterioso sconosciuto. Imperturbabile, Michèle cerca di rintracciarlo. Una volta trovato, tra loro si stabilisce uno strano gioco. Un gioco che potrebbe sfuggire loro di mano da un momento all'altro.



