Bugs, trailer italiano

Una cucina a base di insetti può salvare il nostro pianeta? Preparatevi a una rivoluzione nel concetto di nutrizione con il nuovo documentario di Andreas Johnsen (Ai Weiwei: The Fake Case). Nel 2013 l’ONU ha osservato che il tasso di crescita della popolazione mondiale ci impone di individuare nuovi metodi più sostenibili nella produzione di alimenti e la soluzione suggerita sono stati… gli insetti, presenti in natura con oltre 2.000 varietà commestibili. Già milioni di persone – dall’Africa al Giappone – percepiscono gli insetti come una pregiata leccornia. Bugs segue i viaggi e gli studi di alcuni giovani chef e scienziati del Nordic Food Lab – Ben Reade, Josh Evans e Roberto Flore – in un giro del mondo alla ricerca degli insetti dalle proprietà nutritive migliori e dal gusto irresistibile, per creare piatti d’alta cucina sostenibili. Il loro entusiasmo e la loro dedizione saranno contagiosi, mostrandoci il potenziale di una rivoluzione che non solo potrebbe migliorare il nostro rapporto con l’ambiente e l’eco-sistema, ma che potrebbe rivelare un tipo di dieta di livello superiore dal punto di vista nutrizionale.