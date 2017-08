Amityville: Il risveglio - Trailer italiano

Belle, la sua sorellina e il suo gemello in coma si trasferiscono in una nuova casa con la loro madre single, Joan, per poter risparmiare e pagare le costose cure mediche del fratello. Ma quando iniziano a manifestarsi strani fenomeni nella casa, inclusa la miracolosa guarigione del ragazzo, Belle comincia a sospettare che sua madre non le dica tutto e si rende presto conto che si sono trasferiti nella famigerata Amityville House.