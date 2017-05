Alamar - Trailer italiano

Alamar, il trailer italiano

Natan ha cinque anni e abita a Roma con la mamma. Durante l’estate che precede il suo primo anno di scuola, va a trovare suo padre, Jorge, che vive in Messico. I due si imbarcano insieme per raggiungere Banco Chinchorro, una delle più estese barriere coralline del pianeta, dove il nonno Matraca ha un piccolo capanno da pesca. In questo ambiente idilliaco, il rapporto di complicità tra padre e figlio viene a rafforzarsi.