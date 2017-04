Acqua e zucchero: Carlo Di Palma, i colori della vita - Trailer ufficiale

Acqua e zucchero, trailer ufficiale

Il film documentario non è solo il racconto della vita artistica di Carlo Di Palma, direttore della fotografia, artista-artigiano, ma è un vero e proprio piccolo atlante del cinema mondiale attraverso più di cento film ai quali ha collaborato: dal neorealismo di Visconti, Rossellini, De Sica, (con Di Palma presente incredibilmente sui set dei film fondamentali: Ossessione, Roma città aperta, Paisà, Sciuscià, Ladri di bibiclette…), a film indimenticabili di Germi (Divorzio all’italiana), Monicelli (L’armata Brancaleone, La ragazza con la pistola) , ai capolavori che hanno segnato la storia della cinematografia mondiale come “Deserto Rosso” e “Blow Up” di Michelangelo Antonioni, alla lunga collaborazione con Woody Allen. Aneddoti e commenti di protagonisti del cinema mondiale tra cui Bernardo Bertolucci, Woody Allen, Wim Wenders, Gilles Jacob, Volker Schlöndorf, Ken Loach, ci accompagnano in questo appassionante viaggio dai colori e la visione di un cinema italiano che rimane per sempre nella storia, all’opera di un genio contemporaneo come Allen, fino all’immagine di un cinema da riscoprire per il futuro: un’arte collettiva, di relazione, capace non solo di creare bellezza, ma di fare un po’ più bella la vita.