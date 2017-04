Acqua di marzo - Trailer ufficiale

Acqua di marzo, di Ciro De Caro

Quattro anni dopo Spaghetti Story, Ciro De Caro torna con il suo secondo film. Acqua di marzo racconta il ritorno a casa di Libero, protagonista che deve dire addio alla nonna in fin di vita. La nonna non muore, e il passato che credeva essersi lasciato alle spalle lo travolge.



Libero piomba in un limbo adolescenziale mai davvero superato, mentre la fissità di quell'universo cristallizzato gli urla che il tempo passa, e le cose cambiano. Poi, un evento inaspettato come un acquazzone primaverile segna la fine dell'inverno. E in un atto di libera, sincera incoerenza, Libero chiude finalmente il cerchio.



