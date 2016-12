Video: Will Smith a pezzi in Collateral Beauty, il regista presenta il primo dramma del 2017

Una New York City natalizia fa da cornice alle vicende narrate in Collateral Beauty : "La città è magica, specialmente durante le feste - afferma il regista David Frankel - Dato che il film è in qualche modo magico, allora era vitale girare a New York"., questo dramma interpretato da Will Smith . Tante volte lo abbiamo visto a pezzi sul grande schermo. Mai in questo modo. Eccolo nei panni di un uomo che precipita dalle vette più alte di felicità e successo nel momento in cui perde la figlioletta. I suoi amici e colleghi di lavoro, preoccupati per lui e per il futuro della società che gestiscono insieme, provano ad aiutarlo senza alcun esito. Fino al giorno in cui escogitano un ultimo piano tanto disperato quanto folle.Film.it ne parla con Frankel, regista deche ancora una volta assembla un cast stellare composto da