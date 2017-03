Videointervista: tre minuti con Toby Kebbell, l'uomo che ha prestato il cuore a King Kong

Nove anni fa la carriera di Toby Kebbell spiccava il volo grazie ache lo ha voluto protagonista di. Nel folle gangster movie lo vedevamo nei panni di un outsider fuori di testa, un ribelle lunatico. "Tornerò presto a quei ruoli ve lo prometto" - afferma l'attore quando lo incontriamo al junket di. Nel film di qui l'intervista al regista ), Kebbell interpreta due ruoli: lo vediamo in carne e ossa nei panni di un soldato che vuole tornare a casa da moglie e figli... e soprattuttoVi presentiamo tre minuti con l'attore nel video che segue: un filmato in cui ci regala la sua simpatia, la sua follia e un interessante punto di vista sul futuro della tecnologia motion-capture."King Kong è stato creato dalla Industrial Light & Magic che ha fatto un lavoro straordinario - racconta Kebbell - Volevano combinare l'elemento selvaggio a una componente umana. Quindi avevano bisogno di qualche dettaglio in più nelle scene in cui è più 'gentile'. A quel punto Hanno chiamato me. Ero felice di aiutarli".Non è la prima volta che l'attore ci regala prove attoriali in motion-capture, lo ha già fatto nei due prequel de, dove interpretava il poco raccomandabileKebbell ha già una previsione: da vecchio interpreterà se stesso ringiovanito al computer. "Credo che un giorno sarò proprio io a fare il motion capture di me stesso... o forse sì, forse qualcuno con più talento di me!"