Videointervista, Toni Servillo svela le sue emozioni per il grande ritorno di Zanna Bianca

Zanna Bianca, il classico ditorna nei cinema con un nuovo adattamento presentato all'ultimo Sundance Film Festival e adesso in arrivo nelle sale italiane. Un film d'animazione per tutta la famiglia, un racconto di formazione in cui gli spettatori vengono guidati dalla voce narrante di Toni Servillo . La performance del protagonista de Il divo e La grande bellezza all'interno di un film rivolto a grandi e piccini, ci offre l'occasione di esplorare un po' più a fondo la personalità del grande attore e di chiedergli della sua infanzia. Chi erano per esempio i suoi eroi quando era bambino? Gli capita mai di commuoversi al cinema? Qual era il poster che aveva in camera da ragazzino?