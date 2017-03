Videointervista: Toni Erdmann, la regista Maren Ade presenta la scena di nudo dell'anno

NOTIZIE

01.03.2017 - Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



La storia di un padre e di una figlia che tornano a comunicare dopo anni di distanza è un qualcosa che il cinema ha raccontato più volte. Mai in questo modo però. Arriva finalmente nei cinema italiani Vi presento Toni Erdmann , un film certamente bizzarro. Ma soprattutto profondo. A partire dal titolo... Toni Erdmann un nome che potrebbe perfettamente coincidere con la figura di un supereroe. Quanto questo padre è eroico? Lo abbiamo chiesto alla regista Maren Ade nell'intervista che vi mostriamo a seguire:







"Decisamente è un eroe - afferma la regista - perché nel film lo vediamo compiere un'azione molto coraggiosa. Credo che per lui sia come un'avventura. Nel momento in cui si trasforma in Toni Erdmann raggiunge lo stesso livello della figlia. D'un tratto tornano a capirsi. E anche lei si sveglia pensando: 'questo è il padre che ho sottovalutato per tutti questi anni!'. Improvvisamente tornano a un livello superiore di comunicazione. Questo padre è coraggioso e riesce a ispirare la protagonista, portandola a fare anche cosa bizzarre... come ad esempio aprire la porta al suo capo... nuda!".

Applaudito all'ultimo festival di Cannes, Vi presento Toni Erdmann è entrato nella cinquina dei titoli nominati come miglior film straniero agli Oscar. È riuscito a conquistare le platee internazionali e a lasciare il segno con quella che è già stata salutata come la scena di nudo dell'anno... a detta della stessa regista "un film nel film": "Ero molto felice perché i miei attori sono stati tanto coraggiosi - continua la Ade - Pensavo sarebbe stato terribile per loro presentarsi nudi in una scena circondati da luci del set. E non era nemmeno una scena di sesso, almeno in quel caso avrebbero fatto qualcosa!".



Vi presento Toni Erdmann, in uscita il 2 marzo, è distribuito da Cinema.