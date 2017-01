Videointervista: Smetto quando voglio - Masterclass, i criminali laureati sono tornati!

Arriva nei cinema il 2 febbraio Smetto quando voglio - Masterclass primo dei due sequel in cui Edoardo Leo riunisce la sua banda di criminali laureati con lode. Questa volta li vedremo costretti a dare una mano alle forze dell'ordine per evitare la galera. Naturalmente si ritroveranno nei guai. Greta Scarano è la new entry del cast nei panni della poliziotta che offre ai protagonisti la libertà; loro però dovranno accettare quella che è a tutti gli effetti una missione impossibile.

"Affidarsi a un gruppo di ricercatori falliti per sgominare questa piaga dilagante che sono le Smart Drugs è quantomeno un'operazione rischiosa e ambiziosa che il mio pesonaggio architetta per fare carriera. Quindi mettere su questa banda e creare una specie di task force le sembra il modo migliore per farsi notare. Soltanto che a un certo punto (...) lei perde il controllo e purtroppo saranno questi poveracci a pagarne le conseguenze".Il film è nuovamente diretto da Sydney Sibilia che ancora una volta non esita a svelarci i modelli cinematografici che hanno ispirato il suo sequel: "Terminator 2, Ghostbusters 2. Qualunque film di James Bond e la trilogia di Amici miei". E presentando il personaggio del cattivo interpretato da Luigi Lo Cascio afferma: "Per lui mi sono ispirato a un villain come il Geometra Calboni"."Il nostro non è un sequel - dichiara Lo Cascio - Non è la continuazione meccanica di ciò che abbiamo visto, ma c'è un tipo di salto rivoluzionario. Quella che era una commedia si sposa con un genere alternativo: il film d'azione".