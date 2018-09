Videointervista, Sergio Rubini difende la memoria dei terremotati ne Il bene mio

NOTIZIE

Terremoti. Persone lasciate a se stesse. Luoghi abbandonati. Profughi senza una patria. L'affresco dell'Italia e del mondo di oggi che Pippo Mezzapesa fa nel suo nuovo film, Il bene mio , è, a ben guardare, allucinante. Eppure il suo film, presentato fuori concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 75, è tutto tranne che disperato o deprimente.

Il pastore di una comunità. Il più lucido di tutti. L'unico in grado di capire che quella comunità ha bisogno di riappropriarsi della propria memoria per andare avanti”. Al contrario: il protagonista Sergio Rubini ci spiega, nella nostra videointervista, di aver voluto proprio “raccontare un personaggio che non fosse mai depresso, tonico, energico”. Per Mezzapesa, il protagonista Elia è “L'unico in grado di capire che quella comunità ha bisogno di riappropriarsi della propria memoria per andare avanti”.

La sinossi ufficiale del film:

Elia, ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un terremoto, rifiuta di adeguarsi al resto della comunità che, trasferendosi a “Nuova Provvidenza”, ha preferito dimenticare. Per Elia, invece, il suo paese vive ancora e, grazie all’aiuto del suo vecchio amico Gesualdo, cerca di tenerne vivo il ricordo. Quando il Sindaco gli intima di abbandonare Provvidenza, Elia sembrerebbe quasi convincersi a lasciare tutto, se non cominciasse, d’un tratto, ad avvertire una strana presenza. In realtà, a nascondersi tra le macerie della scuola, dove durante il terremoto perse la vita sua moglie, è Noor. Lei è una giovane donna in fuga e sarà questo incontro, insieme al desiderio di continuare a custodire la memoria di Provvidenza, a mettere Elia di fronte a un’inesorabile scelta.