Videointervista, Nino Frassica diventa cattivo nella commedia Uno di famiglia

"Per questo film sono stato diciannove mesi in Calabria. Per fare il ruolo del latitante mi sono chiuso dentro un rifugio mangiando pane e acqua. E vino. E con gli stessi abiti del personaggio" - Parole divertenti pronunciate con tono serissimo dain merito a una sua "recitazione di metodo" sul set di Uno di famiglia , la nuova commedia in cui lo vediamo affiancare (e farsi temere da). Eccolo nei panni di un malavitoso che appartiene alla 'ndrangheta. Un personaggio molto serio all'interno di questa commedia: "un personaggio anche ridicolo, un vero cattivo che però fa ridere. In questo film prendiamo in giro la 'ndrangheta" - afferma Frassica nell'intervista di Film.it che vi mostriamo a seguire.Luca (Pietro Sermonti), quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario (Moisè Curia), un giovane desideroso di fare l'attore a cui va corretta l'inflessione dialettale. Ad insaputa di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i SERRANÒ, ora in debito con lui! Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina (Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta "Della Morte" (Lucia Ocone) ed il capo "fammigghia" Peppino Serranò (Nino Frassica)... l'uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca... ognuno a suo modo se la vedrà con i vari componenti del colorito nucleo malavitoso... perchè non sempre è un vantaggio essere "UNO DI FAMIGLIA".