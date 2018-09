Videointervista, Matthew McConaughey è il papà di un gangster nel dramma White Boy Rick

A metà degli Anni Ottanta un quattordicenne diventa un informatore sotto copertura per la polizia locale e per i federali. In seguito soprannominato “White Boy Rick”, il ragazzo si affermò come spacciatore di alto rilievo. I federali posero fine alla sua doppia vita quando, qualche anno dopo, venne trovato con 17 kg di cocaina. Passò il resto della sua vita in prigione.

A 48 anni McConaugney continua a esplorare i ruoli di padre. Il primo che viene in mente è quello dell'astronauta che abbandona i figli per salvare il pianeta nell' Insterstellar di Christopher Nolan. Nella vita l'attore è padre di tre bambini. E' il momento perfetto della sua carriera per interpretare il ruolo del padre? "Non è un qualcosa a cui penso, tipo: 'Oh vorrei interpretare un papà'. Ma la famiglia significa tantissimo per me. Non devo inventare certi sentimenti nella mia mente. Sono già nel mio cuore. (Quando recito) mi tengo stretti i miei sentimenti ma imparo qualcosa di diverso dando vita a un personaggio".