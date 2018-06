Videointervista: Matilda De Angelis rapinatrice e femme fatale in Una vita spericolata 

NOTIZIE

Dopo Youtopia l'attrice torna nei cinema nel film on the road del regista di Santa Maradona

22.06.2018 - Autore: servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile



Una vita spericolata, il nuovo film on the road di Marco Ponti. Il regista di Lorenzo Richelmy, Matilda De Angelis ed Eugenio Franceschini e racconta le disavventure di tre giovani in fuga: disperati, coraggiosi e un po' folli. Mentre lo fa cerca il più possibile di ribaltare i cliché dei film di rapine.



Questa la sinossi del film:

Rossi (Lorenzo Richelmy) ha meno di trent’anni e un’officina che va a rotoli. Non ha fidanzate, ma ha un migliore amico, BB (Eugenio Franceschini), ex campione di rally. Sommerso dai debiti, Rossi va in banca per implorare un prestito, ma lì succede di tutto. Irritato dalle urla di una ragazza (Matilda De Angelis) Rossi perde la testa e in un attimo la sua richiesta si trasforma in una rapina del tutto casuale, con tanto di ostaggio e borsone pieno di soldi. Peccato che i soldi non siano della banca, ma di un gruppo di brutti ceffi… Non resta che recuperare BB e fuggire con la ragazza! Tra inseguimenti, spargimenti di sangue e soldi, amori, rese dei conti da “spaghetti western” e fughe rocambolesche, questi piccoli Lebowski vedranno andare in fumo tutti i loro piani. O forse no...