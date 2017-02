Videointervista: Maccio Capatonda presenta Omicidio all'italiana

NOTIZIE

Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)







Maccio Capatonda ritorna davanti e dietro la macchina da presa. Il suo secondo film è una nuova commedia demenziale a sfondo satirico. Il titolo è Omicidio all'italiana e l'attore e regista ce lo spiega in questo modo: "Mi sono ispirato ai grandi casi di cronaca nera italiana. L'ispirazione principale mi è venuta dal caso dell'isola del Giglio quando ho visto i turisti che si facevano le foto con il relitto. Anche Avetrana mi ha ispirato (...) Il film parte dal turismo dell'orrore, una pratica che ho riscontrato in Italia (...) c'è anche all'estero ma si tratta di una morbosità che ho notato molto di più nel nostro paese".Qui la videointervista all'attore e regista, affiancato da Sabrina Ferilli

Dopo i grandi successi dei film di Checco Zalone e di Ficarra e Picone, abbiamo chiesto a Maccio Capatonda se riesce a immaginare una sorta di "Avengers all'itailana", un film che riunirebbe tutti i supereroi della commedia nostrana: "Queste cose le fanno soprattutto in America, in Italia sarebbe più difficile farlo, il problema è mettere d'accordo tante teste (...) Con un buon copione lo farei volentieri, ma devo essere io il regista perché decido io!". A quel punto Herbert Ballerina coglie la palla al balzo e dichiara: "Non so, dovrei leggere prima il copione, perché adesso credo che la mia carriera stia per cambiare... farò il drammatico: mi ha già chiamato... Ozpeter".



Omicidio all'italiana, in uscita dal 2 marzo, è distribuito da Medusa Film.