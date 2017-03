NOTIZIE

Videointervista: Jasmine Trinca nonna trentenne in Slam - Tutto per una ragazza

Nick Hornby, diretto da Andrea Molaioli. Il regista de La ragazza del lago e Il gioiellino ambienta la storia a Roma mentre seguiamo il giovane protagonista prepararsi alla paternità. E i suoi giovanissimi genitori prepararsi a diventare nonni... Slam - Tutto per una ragazza è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Nick Hornby



Nonni che in questo caso hanno il volto di



Nonni che in questo caso hanno il volto di Luca Marinelli Jasmine Trinca : "E' stata una strada torturosa all'inizio ma poi entusiasmante - racconta la Trinca ai microfoni di Film.it - Non solo il fatto di raccontare una madre che ha avuto un figlio a 16 anni e che qui a 32 diventa nonna, ma anche provare delle strade molto diverse rispetto a percorsi dove andrei più facilmente, per quanto mi riguarda, mi ha divertito molto".

"Con Jasmine ci conosciamo da una vita - ricorda Molaioli -perché io facendo l'aiuto regista a Moretti ne La stanza del figlio la provinai quando era ancora liceale (...) mi piaceva l'idea di lavorare di nuovo con lei anche in veste di madrina di nuovi esordienti. Avrebbe portato la sua emotività, riconducibile a quando lei stessa ha esordito".



Mamma sullo schermo e fuori dal set, Jasmine Trinca riflette anche sulla sua esperienza di vita, paragonandola ai temi di questo film. E alla realtà italiana: "Quando ho avuto mia figlia avevo 27 anni, non ero neanche una bambina. In effetti ho fatto i corsi pre-parto che vedete nel film, dove erano tutti molto più grandi di me. C'è una questione legata ai tempi: in questo Paese non c'è crescita da nessun punto di vista. La gente ha paura di figliare o di guardare oltre al fatto di vivere la necessità del singolo momento. Questo lo penso in assoluto, a parte il fatto di creare nuovi nuclei familiari. Ma questo Paese deve puntare sul sociale, e forse partendo da quello le persone torneranno ad avere un po' di speranza in più nel futuro".



