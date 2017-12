Videointervista al regista di Coco: la Pixar ci fa ridere e piangere con un viaggio nello spirito del Messico

Ancora una volta la Pixar ci fa ridere e piangere. Succede in Coco , nuovo lavoro della scuderia che ci ha regalato. Un film che si avventura nel paranormale, nel mondo dei morti. Lo fa raggiungendo sempre la poesia e la possibilità di incantare grandi e piccoli.Film.it ne parla con il regista Lee Unkrich e la produttrice"Sapevamo sin dall'inizio che non avremmo realizzato un film spaventoso. Coco è un film sulla famiglia. Una storia divertente. Anche se abbiamo portato in scena gli scheletri, li abbiamo disegnati in maniera piacevole e buffa - afferma Unkrich - Per ogni decisione presa, tenevamo a mente che i bambini sarebbero stati parte del nostro pubblico. E che stavamo facendo un film per tutti. Ma a parte il bisogno di riconoscere 'la morte' tra i nostri temi, Coco non è un film sulla morte... parla della vita, della famiglia. Dell'eredità. Della musica. Di tante altre cose".