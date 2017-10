Videodiario: weekend alla Festa del cinema di Roma con Rosamund Pike, Christoph Waltz e Luca Marinelli

La dodicesima edizione dellaha aperto i battenti all'insegna del western, con l'inglese Rosamund Pike che ha presentato Hostiles , film interpretato al fianco diche vedremo nei cinema a febbraio 2018. La Pike si è commossa un po' ripensando al ruolo interpretato in Hostiles: "La forza del mio personaggio nel film non è quella femminile che vediamo nei film moderni. Quelle sono donne forti perché vengono ricalcate su figure di eroi maschili: le vediamo con una spada o con una pistola, o con caratteri molto mascolini. Credo invece che le qualità del mio personaggio siano tipicamente femminili. Io ho vissuto questo personaggio. Parlare di lei è difficile, perchè Hostiles è un film molto raro per me questo, perchè quando lo guardo è come se lo rivivessi. Non si tratta di decisioni che ho preso, ma di un'esperienza che ho vissuto. Ecco perché non riesco fin troppo a parlare di questo personaggio".Il due volte premio Oscar Christoph Waltz ha invece inaugurato la sezione dedicata agli incontri tra artisti e pubblico. E sul red carpet ci ha rivelato a che punto è il film che segna il suo debutto alla regia: il noirche dovrebbe arrivare sugli schermi nel 2018.Film.it ha incontrato anche Luca Marinelli , protagonista di, nuovo lungometraggio dei fratelli Taviani in arrivo sugli schermi dal primo novembre. Nel dramma lo vediamo partigiano coinvolto in un triangolo d'amore: "E' stato bellissimo scoprire quanto sul set, nel Piemonte soprattutto, molti ragazzi giovani fossero molto più al corrente della storia partigiana rispetto anche a me. Loro ne sapevanomolto di più. Ed è stata una cosa bella vedere che si tratta di qualcosa che rimane forte nella loro cultura. Una cosa che dovrebbe rimanere nella cultura di tutti noi".